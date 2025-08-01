Küçükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteği Sağlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteği Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için mama ve su takviyelerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlara da mama ve su kabı dağıtımı yapılmakta.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için mama ve su takviyelerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli periyotlarla ilçede belirlenen beslenme odaklarının temizlik çalışmaları gerçekleştirildikten sonra kuru mama ve su takviyesi yapılıyor. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara da mama ve su kabı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

'GÖLGE ALANLARA SU KOYMAYI UNUTMAYIN'

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, "Sokak hayvanları yazın bu sıcak günlerinde serinleyecek alan bulmakta zorlanıyor. Özellikle asfalt ve beton zeminler vücut ısısını artırırken, susuzluk hayati tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımızın gölge alanlara temiz su kapları koyması, onlara yaşam desteği olacaktır. Aynı zamanda bilinçli mama desteği de açlıkla mücadele eden bu canlılarımız için hayati rol oynar. Bu noktada en çok kuru mamayı tercih ediyoruz. Bizimle birlikte doğadaki canlıları yalnız bırakmayan tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sokak hayvanları ile ilgili hizmetler ve Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili detaylı bilgi için Küçükçekmece Belediyesi'ne ulaşılabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde

Maden ocağında göçük, çok sayıda ekip olay yerinde
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi netleşti

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi netleşti
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.