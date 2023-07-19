Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Küçükçekmece Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını hızlandırıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara kuru mama ve su takviyesi yapıyor. Ayrıca park, bahçe ve meydanlara su kabı yerleştiriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, hava sıcaklıklarının 35 derecelere ulaştığı sıcak yaz günlerinde doğada yaşam mücadelesi veren can dostları yalnız bırakmıyor. Sokak hayvanlarının bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını hızlandıran Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli periyotlarla belirlenen noktalara kuru mama ve su takviyesi yapıyor.

Sıcak hava yalnızca insan sağlığını değil hayvan sağlığını da olumsuz etkiliyor. İstanbul'da rekor sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde sokaktaki can dostlar, mama ve su bulmakta zorlanıyor. Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine destek olmak amacıyla ilçedeki farklı noktalara yerleştirilen 13 beslenme odağına ve site içlerindeki 21 kedi evine kuru mama ve su ulaştırıyor. Ayrıca ekipler, kentin dört bir yanındaki park, bahçe ve meydanlara 30 bine yakın su kabı yerleştirdi. Mama istasyonlarının temizlik çalışmalarını da titizlikle yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü, son 1 yılda 15 ton kuru mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturdu.

Veterinerlerden 'yemek artığı' uyarısı

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, "Küçükçekmece'de hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sıcaklardan etkilenmeden rahat bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Onların bu mücadelesine vatandaşlarımız da bir kap su ile destek olabilir. Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşüp, hasta olabilirler. Bu sıcak günlerde güneş çarpmasına uğrayabilirler. Bu nedenle uygun gördüğünüz yerlere 'bir kap su' koyun. Su kaplarının metal olmamasına dikkat edilmeli çünkü metaller çabuk ısınarak, suyun sıcaklığını da etkiliyor. Balkonlara ve cam önlerine de kuşlar için su bırakabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise yaz aylarında kuru mama haricinde yemek artıkları bırakmamak. Çünkü bu gıdalar hava sıcaklığı ile bozulabilir ve hem hayvan sağlığını hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir" diye konuştu. - İSTANBUL