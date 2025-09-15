Haberler

Küçükçekmece Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Çantası Desteği

Küçükçekmece Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Çantası Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocuklara beslenme çantası desteği sunarak, dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Proje kapsamında günlük 9 çeşit ürün içeren çantalar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına düzenli olarak ulaştırılıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla ilköğretim çağındaki çocuklara beslenme çantası desteği sağladığını duyurdu.

Bu kapsamda ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan beslenme çantası desteği hizmeti sürüyor. Proje kapsamında sosyal yardım alması uygun görülen ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına her güne 9 çeşit üründen oluşan beslenme çantaları hazırlanarak, düzenli aralıklarla evlerine teslim ediliyor.

KEMAL ÇEBİ: HER ÇOCUĞA EŞİT FIRSAT, SAĞLIKLI GELECEK

Eğitimde fırsat eşitliğini ve çocukların sağlıklı beslenmesini önemsediklerini dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Beslenme çantası desteğinden faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne şahsen gelerek veya 444 4 360 numaralı hattan İletişim Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunabilirler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.