Kozan'da 17 artçı deprem meydana geldi

17 ARTÇI OLDU; EN BÜYÜĞÜ 4.4

Kozan'da saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.57'ye kadar kısa aralıklarla ilçede en büyüğü 4.4 olan 17 artçı deprem meydana geldi.

Öte yandan deprem anı ise bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi hisseden çalışanların önce panikleyip sonra hızla iş yerlerinden kaçtığı görüldü.