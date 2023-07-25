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Kozan'da 17 artçı deprem meydana geldi

Yaşam Haberleri

Kozan'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından kısa aralıklarla 17 artçı deprem yaşandı. Depremde yol traktörle açıldı ve 55 kişi hastanelere başvurdu. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

17 ARTÇI OLDU; EN BÜYÜĞÜ 4.4

Kozan'da saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.57'ye kadar kısa aralıklarla ilçede en büyüğü 4.4 olan 17 artçı deprem meydana geldi.

?TRAKTÖRLE YOL AÇILDI

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola düşen kaya parçaları köylüler tarafından traktörle kaldırıldı. Mahalleyi Kozan ilçesine bağlayan yol, yapılan temizliğin ardından araç trafiğine kontrollü açıldı.

55 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Kozan'ın komşu Kadirli ilçesinde deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Deprem korkusuyla hastaneye gelenler acil serviste sağlık kontrolünden geçirildi. Balkondan atlayan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan deprem anı ise bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi hisseden çalışanların önce panikleyip sonra hızla iş yerlerinden kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Yaşam

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