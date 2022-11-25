Koyunlara doğru yüzlercesi bir anda harekete geçti! Gerçek sonradan anlaşıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yüzlerce kuzunun, bir anda koyunlara doğru koştuğu görüldü. Daha sonra videoyla ilgili yapılan paylaşımda, kuzularının süt zamanlarının gelmesi nedeniyle annelerine doğru koştuğu belirtildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, gün içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda yüzlerce kuzunun bir anda koyunlara doğru koşmaya başladığı görüldü.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Herkes bu hareketlerinin nedenini merak ederken, başka bir sayfa tarafından yapılan paylaşımla konuya açıklık getirildi.

SÜT ZAMANLARI GELMİŞ

Sayfa tarafından aktarılan bilgiye göre, görüntülerdeki kuzuların süt zamanlarının gelmesi nedeniyle anneleriyle buluşturulduğu belirtildi. Bu anlarda da ortaya söz konusu görüntüler çıktı.