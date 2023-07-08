Köylüler Tarafından Yapılan Cami 118 Yıldır İbadete Devam Ediyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde köylüler tarafından inşa edilen ahşap cami, 118 yıldır ibadet yapılmaya devam ediyor. Cami, ağaçların birbirine geçirilmesiyle yapılmış olup, köylüler ve cami imamı tarafından bakımı üstleniliyor.

Köylüler tarafından yapıldı, 118 yıldır ibadete devam ediliyor

TOKAT - Tokat'ta köylüler tarafından inşa edilen camide 118 yıldır ibadet yapılmaya devam ediliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde 118 yıl önce köy sakinleri tarafından yapılan ahşap cami yıllara meydan okuyor. Yaklaşık olarak 180 kişinin yaşadığı köyde bulunan cami ahşap yapısıyla dikkat çekiyor. Hakkında rivayetlerde bulunan caminin 1 günde yapıldığı söyleniyor. Ağaçların birbirine geçirilmesiyle yapılan camide 118 yıldır ibadet edilmeye devam ediliyor. Caminin bakımını ise köylüler ve cami imamı üstleniyor.

"1905 yılında yapıldığını söylediler"

Caminin 118 yaşında olduğunu belirten cami imamı Cemalettin Caymaz, "2002 yılından bu zamana kadar imamlık görevimi bu cami ve köyde yaptım. Üniversite den gelip incelediklerin de bu caminin 1905 yılında yapıldığını söylediler. Büyüklerimizin anlattığına göre bu camiyi yaparken 1 ay boyunca ağaçlar hazırlanmış, şekilleri verilmiş. 1 gün için de cami buraya yapılmış. Bu köy 81 hane köyün hepsi burada namaz kılıyor. Caminin ağaçlarında çürüme vardı ama tadilat yapıldı" şeklinde konuştu.