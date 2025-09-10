Haberler

Kötü Muamele Gören Şeker Adlı Maymun Tarsus Doğa Parkı'na Getirildi

Hatay'da kötü muamele gördüğü için koruma altına alınan makak cinsi maymun, Tarsus Doğa Parkı'nda karantina sürecine alındı. 'Şeker' adı verilen maymun, sağlık kontrollerinin ardından makak ailesine katılacak.

HATAY'da sahibinden kötü muamele gördüğü gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan makak cinsi maymun, belediyenin Tarsus Doğa Parkı'na getirildi. 'Şeker' adı verilen ve tedbir amacıyla karantina bölümünde misafir edilen maymun, sürecin sonunda doğa parkındaki makak ailesine katılacak.

Tarsus Doğa Parkı'nda Veteriner Hekimler tarafından detaylı sağlık kontrollerinden geçirilen maymun, tedbir amacıyla karantina bölümünde misafir edilmeye başlandı. Görevliler, maymuna 'Şeker' adını verdi. Şeker, sağlık geçmişine dair bilgiler bulunmadığından dolayı, belirli bir süre karantinada gözlem altında olacak. Bu süreçte özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak olan maymun, sürecin sonunda ise Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan makak ailesine katılacak.

DOĞA PARKI, ŞEKER'E GÜVENLİ YUVA OLDU

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Sibel Mazlum, sevimli maymun Şeker'in geçen haftalarda kötü muamele gördüğü gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alındığını ve 8 Eylül tarihinde Tarsus Doğa Parkı'na getirildiğini belirterek, "Maymunumuz makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir şey gözlemlenmedi. Ancak ufak tefek sorunları var. Onlar da en kısa sürede halledilecek. Belli bir karantina süremiz var. Bu süre içinde gözlem yapılacak. Özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak. Bunlar sonucunda eğer her şey olumlu giderse, Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan makak ailesine katılabilecek. Kendisi çok cana yakın, çünkü evcilleştirilmiş. Biz adını 'Şeker' koyduk. Şeker bundan sonra bizlerle beraber, bizim korumamız altında" dedi.

Haber-Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
