Samsun'da 293 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında

SAMSUN Valisi Orhan Tavlı, "Ekim ayı itibarıyla 293 çocuğumuzun koruyucu ailenin yanında koruyucu aile hizmetinden faydalanıyor. Şu anda 22 ailemiz de koruyucu aile olmak için sırada bekliyor. Samsun, Türkiye'de Koruyucu Aile sıralamasında da 12'nci sırada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' kapsamında 2025 Aile Yılı vesilesiyle 'Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı' Samsun Şehir Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, ilçe kaymakamları, kam kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

SAMSUN'DA 293 ÇOCUĞUMUZ 249 KORUYUCU AİLENİN YANINDA

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Bu programın en temel amacı, devlet koruması altındaki çocuklarımızın sevgi dolu, güvenli ve kalıcı aile ortamlarında yetişmelerini sağlamaktır. Çünkü her çocuk bir aile sıcaklığına, bir sevgiye, bir yuvaya ihtiyaç duyar. Koruyucu ailelik, işte tam da bu ihtiyaca cevap veren en güzel toplumsal dayanışma örneklerinden biridir. Koruyucu aileler sadece bir çocuğa kapılarını açmaz, aslında toplumun geleceğine umut olurlar. Bugün Samsun ilimizde 293 çocuğumuz, 249 koruyucu ailemizin yanında sevgiyle büyümektedir. Bu sayı bizler için kıymetlidir, ancak biliyoruz ki sıcak bir aile ortamına kavuşmayı bekleyen daha pek çok çocuğumuz bulunmaktadır. Koruyucu aile olmak, bir çocuğa yalnızca bir ev değil, bir gelecek, bir umut kazandırmaktır. Bu, vicdanımıza, insanlığımıza ve toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır" dedi. Çocukları geleceğe hazırlamak için öncelikle güvenli, şefkatli ve huzurlu bir yuvaya ihtiyaçları olduğunu belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Sevgi ve saygı tohumlarının yüreklerine ekilebildiği bu dönemde merhametle kucaklanan yavrularımızın özgüveni yüksek, ülkesi ve milleti için sorumluluk alan, elde ettiği başarılarla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına büyük katkılar sunan bireyler olarak yetişeceğine inancımız tamdır. Allah ailelerimizden razı olsun. Tabii, herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımızı koruma ve esirgeme noktasında Darüşşafaka gibi kurumlarıyla asırları aşan bir tecrübeye sahip olan devletimiz ve aziz milletimiz, bugün de tüm kurumlarıyla çocuklarımıza sahip çıkmakta, eğitimden psikolojik desteğe, spor ve sanat gibi faaliyetlerden istihdama kadar her alanda hepsi birer pırlanta olan evlatlarımızın 7 gün 24 saat yanlarında olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

SAMSUN, KORUYUCU AİLE SIRALAMASINDA 12'NCİ SIRADA

Samsun'un koruyucu aile sıralamasında 12'nci sırada olduğunu ifade eden Vali Tavlı, "Ekim ayı itibarıyla 293 çocuğumuzun koruyucu ailenin yanında koruyucu aile hizmetinden faydalandığını bir kez daha ifade ediyorum. Tabii bununla birlikte şu anda 22 ailemiz de koruyucu aile olmak için sırada, onu özellikle ifade ediyorum. Samsun, Türkiye'de Koruyucu Aile sıralamasında da 12. sırada. Biliyoruz ki; aile, güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır. Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek ancak sevgi ve şefkat merkezli bir ailenin yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir. Bu nedenle, koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu aileleriyle buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya, gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim için çocuklarımızın yüzündeki tek bir tebessüm bile dünyalara bedeldir. Bu anlayışla hep birlikte koruma altındaki çocuklarımızın sevincine, derdine, heyecanına, üzüntüsüne de ortak olacağız. Hayatlarına dokunduğunuz çocuklarımızın yüreğinde yalnızlığın hüznü değil, sevginin ve aidiyetin gücü kök salacak inşallah. Merhamet ve şefkat ile kıymetli yavrularımızın minik kalplerinin etrafına acı geçirmez, sağlam bir zırh örüleceğine can-ı gönülden inanıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi Şube Müdür Vekili Hanife Elif Al, Koruyucu Aile Dernek Başkanı Zeynep Çalış, koruyucu aile ve gönül elçiliği hakkında sunum yaptı.