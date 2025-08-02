Korkunç Kaza: 2 Yaşındaki Merve Balkondan Düştü

Korkunç Kaza: 2 Yaşındaki Merve Balkondan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkonda oyun oynarken dengesini kaybedip 1'inci kattan düşen 2 yaşındaki Merve A., ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katındaki balkondan düşen Merve A. (2) ağır yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi 1028'inci Sokak'ta meydana geldi. Balkonda oyun oynadığı sırada korkuluklara tırmanan Merve A., dengesini kaybedince 3 katlı binanın 1'inci katından düştü. 4 metre yükseklikten düşen Merve A., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Merve A.'nın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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