Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
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ÇORUM'un İskilip ilçesinde köprüden dereye düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.
ÇORUM'un İskilip ilçesinde köprüden dereye düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.
Olay, İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Şükrü Kaya'ya ait büyükbaş araziden dönerken ayağı kayarak 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü. Köylüler, hayvanı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla dereye düşen hayvanı 1 saatlik çalışmayla iş makinesiyle kurtardı. Hayvan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Yaşam