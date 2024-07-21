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"Köpekler Öldürülemez" diyerek sinir krizi geçirdi! Ortalığı birbirine katan kadın baygınlık geçirdi

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören ve sokak hayvanlarına "Ötanazi" uygulamasını getiren kanun teklifi görüşülmeye başlandı. İstanbul'da ise bir kadın sokak ortasında "Köpekler öldürülemez" diye bağırarak sinir krizi geçirdi ve bayıldı. O anlarda cep telefonu kameraları da kayıttaydı.

İstanbul'da bir kadın, sokak hayvanları için TBMM'de görüşülen tartışmalı yasa tasarısına ilginç bir tepki gösterdi. Kendini yerden yere atarak bağıran kadını sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Sokak hayvanlarına "Ötanazi'" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kimileri bu yasaya karşı çıkarken kimileri ise destekliyor. Komisyon görüşmeleri ise oldukça gergin geçiyor.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRARAK BAYILDI

Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı çıkan hayvanseverler pek çok kentte bir araya gelerek ses yükseltiyor ve yasanın geri çekilmesini istiyor. O protestolardan birisi de İstanbul'da kayda geçti. Ancakduruma tepki gösteren kadın, sinir krizi geçirerek ortalığı adeta birbirine kattı. Çevrede bulunanlar kadına müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

"Öldüremezler" diye haykırarak dövünen kadını "İzin vermeyeceğiz" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştılar. Çığlık çığlığa bağıran kadın kendini yerden yere atmaya devam etti. Bir süre sonra ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Çevredekiler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sinir krizi geçiren kadın ise bağırmaya devam ederek garip hareketlerini sürdürdü. O anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

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Yorumlar (9)

Emin Görmecikli:

al köpekleri evine götürüp besle kimse bişey demez

99
10
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

merhamet sahibi insan ölümü savunmaz. kadın haklı

yanıt9
yanıt36
Kemal Ağalı:

İnsan sevmeyen insanlar hayvanları insandan kıymetli tutuyor. bu yasa ile belediyeler cadı avı başlatmayacak. ötenazi de tüm hayvanlara uygulanmayacak. gerekli görülen sağlık durumlarında uygulanacak. yasanın yüzde 90 i hayvan hakları ile ilgili yüzde onuda gerekli durumlarda ötenazi uygulanmasını içeriyor... boş tantana yapıyorlar... bu kadar hayvan severlik şovu yapan komşusu ölae zil takıp oynayacak tiplerdir...

40
6
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

niye karşılaştırma yapıyorsun, merhameti olmayan insanı da sevemez. yalandır sevgisi

yanıt4
yanıt10
Güven önemlş:

hayvana merhameti olmayan insanı da sevmez merhamet bir duygudur, yoksa yoktur

yanıt10
yanıt17
Osman Tasci:

ağzına sağlık

yanıt1
yanıt1
halis sahin:

bunuda uyutun

11
3
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

seni mi

yanıt2
yanıt7
Elif Güzel:

Bunları sopayla dövmek lazım

2
2
yanıtYanıtla
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