Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı

İngiltere'de bir adam, köpeğiyle yürürken başka bir köpeğin saldırısına uğradı, ardından BMW sürücüsü müdahale etti. Polis olaya müdahale etti ve adam ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Köpek saldırıları ülkede artarken, son trajik olay Başbakan'ı bu tür köpekleri yasaklama sözü vermesine neden oldu.