Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan Sami Şatır, çalındığını iddia ettiği Maya isimli köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül verecek

ANKARA - Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan Sami Şatır, çalındığını iddia ettiği Maya isimli köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde ikamet eden Sami Şatır, 3 yıldır beraber yaşadığı köpeği Maya'nın Kurban Bayramı'nın ikinci günü çalındığını iddia etti. Şatır, köpeğinin insan canlısı olduğunu belirterek bölgeye gelen arabalardan bir tanesinin köpeğinin alıp götürdüğünü öne sürerek köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğini ifade etti.

Yerini söyleyene 100 bin TL

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 30 yıldır ikamet eden Sami Şatır, hayvanlarıyla birlikte yaşadığını belirterek, "Baya cana yakın sevimli insan canlısı bir hayvandı. Kurban Bayramının ikinci gelen arabalardan bir tanesi arabaya atıp götürüyorlar. Maya'nın yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğim. Maya burada zincir görmedi, tamamen serbest yaşadı" dedi.

Şatır, 3 yıldır köpeği Maya ile beraber yaşadığını söyleyerek beslediği hayvanların her türlü tedavisini, aşısını yaptırdığını ifade etti.