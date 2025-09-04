Köpeği Sayesinde 20 Saat Sonra Bulundu

Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 86 yaşındaki Hayriye Şen evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. 20 saat sonra, başında bekleyen köpeği sayesinde bulundu. Şen'in sağlık durumu iyi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

MAMA VERDİĞİ KÖPEĞİN HAVLAMASI SONUCU 20 SAAT SONRA BULUNDU

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki Hayriye Şen, 20 saat sonra evinden 50 metre ileride kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Şen'in bahçede düştüğü ve kalkamadığı öğrenildi. Yapılan arama çalışmalarında bir köpeğin sürekli havlaması üzerine Şen'in bulunduğu bildirildi. Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Şen'in başında bekleyen köpek sayesinde bulunduğunu belirten mahalle sakini Ferruz Sever, "Hayriye ablamız kayboldu. Köpeğimiz başında bekleyerek haber verdi. Çok mama verdiği için sahip çıktı" dedi.

'SÜREKLİ KÖPEĞİ BESLİYORDU'

Hayriye Şen'in başında bekleyen köpeğe sürekli mama verdiğini belirten Emir Çocuk, "Sürekli ekmek veriyordu nene ona, akşam- sabah mama veriyordu. Suyunu koyuyordu. Devamlı ilgileniyordu. Nasıl bulundu. Köpek başında bekliyormuş. Ararken öyle bulundu" diye konuştu.

