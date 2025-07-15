Köpeği Bediş ile Kurtarılan Yaşlı Adam DHA'ya Konuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisikletle Kızılırmak Nehri'ne düşen 89 yaşındaki Şaban Özel, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği Bediş, kurtarma ve tedavi sürecinde sürekli yanında kaldı. Özel, Bediş ile 6 yıldır birlikte yaşadığını belirtti.

KUCAĞINDA KÖPEĞİ BEDİŞ İLE DHA'YA KONUŞTU

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle Kızılırmak Nehri'ne düşen Şaban Özel (89), ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları boyunca bölgeden ayrılmayan köpeği, Şaban Özel'i konulduğu ambulansta da yalnız bırakmadı. Özel'i, hastanedeki tedavisinde de yalnız bırakmayan 'Bediş' isimli köpek yürekleri ısıttı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şaban Özel, DHA'ya konuştu.

'Bediş' adını verdiği köpeği ile 6 yıldır birlikte yaşadıklarını anlatan Şaban Özel, "Motora binmeye korkuyor. O yüzden motorun yanından koşarak geldi. Dengeyi kaybedip düştüm. Köpeğim beni bekledi. Ambulansta da benle geldi. 'Bediş' ismini verdim. Eşimin yeğenleri bu ismi koydu. 2 aylıkken geldi. 6 yıldır benimle birlikte. İçeride yatağı var. Benim bazen yanıma da yatıyor. Ben nereye gidersem benim yanıma gelir. Mama ile besliyorum. Tedavi olurken de yanıma geldi. Hastanede nereye gidersem benimle beraberdi" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Özel'den Erdoğan'a 'süreç' çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak

Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine destek şartını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.