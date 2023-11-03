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Köpeğe Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve otomobildeki diğer yolcular yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.