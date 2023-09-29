Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde Selki ve Çavuş mahallelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Hüyük Belediyesi iş makinalarının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selki ve Çavuş mahallelerinde bahçedeki saman balyalarında ve evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangınlar çıktı.

İhbar üzerine her iki yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Hüyük Belediyesi iş makinalarının müdahalesi ile söndürüldü.