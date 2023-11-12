Konya Meram'da Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Meram ilçesinde 4 bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesi Havzan Mahallesi Merasim Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik çalışma sürüyor.