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Konya'dan Pikniğe Gelen Yusuf Keser, Boğularak Hayatını Kaybetti

Konya'dan Pikniğe Gelen Yusuf Keser, Boğularak Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'da bir okulun düzenlediği yıl sonu pikniğinde yaşanan trajik olayda, gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi.

KONYA'DAN PİKNİĞE GELMİŞ

Afyonkarahisar'da bir okulun düzenlediği yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi. Servis sürücüsü Ramazan Aydın ile öğrenciler Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ı göletten çıkarmak isteyen Keser'in ölümü yakınlarını üzdü.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Yaşam

Karahisar Akşehir Akdağ Konya Yaşam Haberler

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