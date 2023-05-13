Konya'dan Pikniğe Gelen Yusuf Keser, Boğularak Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da bir okulun düzenlediği yıl sonu pikniğinde yaşanan trajik olayda, gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi.

KONYA'DAN PİKNİĞE GELMİŞ

Afyonkarahisar'da bir okulun düzenlediği yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi. Servis sürücüsü Ramazan Aydın ile öğrenciler Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ı göletten çıkarmak isteyen Keser'in ölümü yakınlarını üzdü.