Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada bir tır, bir pikap ve bir otomobil birbirine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.