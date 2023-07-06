Konya'da yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan tedavinin ardından kuşun doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.