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Konya'da yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan tedavinin ardından kuşun doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı

Ali Saracoğlu adlı vatandaş, Ortakaraören Mahallesi'ndeki evinin önünde yaralı halde yerde duran ebabil kuşunu fark etti.

Saracoğlu, yaralı kuşu alarak Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Koruma altına alınan ebabil kuşunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Yaşam

Zabıta Müdürlüğü Seydişehir Konya Yaşam Haberler

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