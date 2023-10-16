Konya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada elektrik direği devrildi ve bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akşehir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Eren Harputluoğlu idaresindeki 71 ACS 007 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sürücü ile otomobilde bulunan Eray Harputluoğlu, Ömer Uygur ve Melih Üstün yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılara burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Akşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Otomobilin çarpması sonucu elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.