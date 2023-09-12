Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, komşularının yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Merkez Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde sabah okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi M.B, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
M.B'nin çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Yaşam