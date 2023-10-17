Konya'da prefabrik evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında yalnız yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Açöldüm hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da bir prefabrik evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kadıabdurrahman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Açöldüm (77) yalnız yaşadığı tek odalı prefabrik evinde yattığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ekiplerin yaptığı incelemede evde bulunan Ahmet Açöldüm'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA