Haberler

Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya şehir merkezinde bugün öğle saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Kentin farklı noktalarından hissedilen gürültü, kısa süreli paniğe neden oldu. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada seslerin 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin uçuşu sırasında ses duvarını aşmalarından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi.

  • Konya'da duyulan patlama sesleri, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin ses duvarını aşmasından kaynaklanan sonik patlamalardı.
  • Konya Valiliği, herhangi bir kaza veya tehlikenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Konya'da öğle saatlerinde duyulan güçlü patlama sesleri şehir merkezinde büyük panik yaşanmasına neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ses kentin farklı noktalarında da hissedilirken, yaşanan paniğin ardından Konya Valiliği'nden açıklama geldi.

"SONİK PATLAMA SESLERİ DUYULDU"

Valilik'ten yapılan açıklamada il genelinde duyulan patlama seslerinin 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin uçuşu sırasında ses duvarını aşmalarından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZ PANİĞE KAPILMASIN"

Açıklamada, herhangi bir kaza veya tehlikenin söz konusu olmadığı vurgulanarak, vatandaşlara paniğe kapılmamaları ve resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı

Sadece 21 gün hapis yattı! Eski cumhurbaşkanı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Ceren Arslan'dan Tayland'da dikkat çeken 10 Kasım mesajı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi

Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor

Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.