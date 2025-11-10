Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı
Konya şehir merkezinde bugün öğle saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Kentin farklı noktalarından hissedilen gürültü, kısa süreli paniğe neden oldu. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada seslerin 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin uçuşu sırasında ses duvarını aşmalarından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi.
- Konya'da duyulan patlama sesleri, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin ses duvarını aşmasından kaynaklanan sonik patlamalardı.
- Konya Valiliği, herhangi bir kaza veya tehlikenin söz konusu olmadığını açıkladı.
Konya'da öğle saatlerinde duyulan güçlü patlama sesleri şehir merkezinde büyük panik yaşanmasına neden oldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Ses kentin farklı noktalarında da hissedilirken, yaşanan paniğin ardından Konya Valiliği'nden açıklama geldi.
"SONİK PATLAMA SESLERİ DUYULDU"
Valilik'ten yapılan açıklamada il genelinde duyulan patlama seslerinin 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin uçuşu sırasında ses duvarını aşmalarından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi.
"VATANDAŞLARIMIZ PANİĞE KAPILMASIN"
Açıklamada, herhangi bir kaza veya tehlikenin söz konusu olmadığı vurgulanarak, vatandaşlara paniğe kapılmamaları ve resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.