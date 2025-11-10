Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Konya'da öğle saatlerinde duyulan güçlü patlama sesleri şehir merkezinde büyük panik yaşanmasına neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ses kentin farklı noktalarında da hissedilirken, yaşanan paniğin ardından Konya Valiliği'nden açıklama geldi.

"SONİK PATLAMA SESLERİ DUYULDU"

Valilik'ten yapılan açıklamada il genelinde duyulan patlama seslerinin 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait savaş jetlerinin uçuşu sırasında ses duvarını aşmalarından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZ PANİĞE KAPILMASIN"

Açıklamada, herhangi bir kaza veya tehlikenin söz konusu olmadığı vurgulanarak, vatandaşlara paniğe kapılmamaları ve resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.