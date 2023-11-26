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Konya'da minibüs kazası: 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında, refüjdeki ağaca çarpan araçta bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.