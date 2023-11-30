Konya'da Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

Konya'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde "Çocuk Hakları Evrenseldir, Gazze'de de Geçerli" isimli pankart ve resim sergisi düzenlendi.

Konya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konya Çocuk Hakları İl Komitesi ile birlikte bu özel günde çeşitli etkinlikler ve projelerle çocuklara destek oluyor. Etkinlikler kapsamında, Gazze'deki çocukların haklarına sahip çıkmak, onların güvenliği ve geleceklerini güvence altına almak adına "Çocuk Hakları Evrenseldir, Gazze'de de Geçerli" isimli pankart ve resim sergisi hazırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir araya gelerek, çocuk haklarına vurgu yapmak ve onların yaşama, korunma, gelişme ve katılım haklarına odaklanmak istediklerini söyledi. Ancak bu yılın zorlayıcı olayları göz önüne aldıklarında çocuk hakları konusundaki hassasiyetlerinin daha da derinleştiğini belirten Abdullah Neşeli, "Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların evrensel haklarına dikkat çekmek ve bu hakların korunması için toplumsal bilinci artırmak adına önemli bir platform sağlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce; Konya Çocuk Hakları İl komitesi olarak, bu özel günde çeşitli etkinlikler ve projelerle çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Çocuk haklarına olan duyarlılığımızın daha da artması gerekmektedir"

Abdullah Neşeli, "Bugün de Gazze'de ki çocukların haklarına sahip çıkmak, onların güvenliği ve geleceklerini güvence altına almak adına Konya Çocuk Hakları İl Komitesi ile birlikte çocuklarımızın hazırladığı pankart ve resim sergisinde bulunmaktayız. Ancak, insanlık dramlarına tanıklık ettiğimiz bu dönemde, çocuk haklarına olan duyarlılığımızı daha fazla ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, dünya genelinde yaşanan acı bir gerçek olan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, çocuk haklarına yönelik küresel bir endişeyi de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, çocukların yaşam haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği ve güvenliklerinin tehlikeye atıldığı bu zorlu dönemde, çocuk haklarına olan duyarlılığımızın daha da artması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, çocuklar geleceğimizin teminatıdır ve onların haklarına sahip çıkmak, toplum olarak ortak sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için onların eğitim, sağlık, güvenlik ve katılım haklarına yönelik çalışmalarımızı artıracağımızı taahhüt ediyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle, çocuklarımızın haklarına duyduğumuz sorumluluğun bilincinde olarak, çocuklara yaşama hakkı, sevgiyle yetiştirmek ve eğitmek adına ortak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde ifade etti. - KONYA