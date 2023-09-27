Konya'nın Kulu ilçesinde 3. kattaki komşularının evinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki çocuk aşağıya düşerek yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Konya'da 3. kattan düşen çocuk hastanelik oldu

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde 3. kattaki komşularının evinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki çocuk aşağıya düşerek yaralandı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Kulu merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının 3. kattaki evinin balkonunda arkadaşları ile oyun oynayan N.N.A. dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 5 yaşındaki N.N.A. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.