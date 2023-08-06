Konya'da 16 yaşındaki genç kız sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde piknik için gittiği sulama kanalının göletine giren 16 yaşındaki Dicle Nur Güneş, suyun dibine batıp boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sulama kanalının göledine giren Dicle Nur Güneş (16), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, serinlemek için Sarıca Sulama Kanalına Göleti'ne girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Dicle Nur Güneş, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş'i aramaya başladı. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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