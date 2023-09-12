Kontrolden çıkan tır önce araçlara çarptı sonra devrildi: Kaza anı kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kaza, tırın virajı alamaması sonucu araçlara çarpması ve devrilmesiyle gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tırın kasasında bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı. Kaza, benzin istasyonu yakınında gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.