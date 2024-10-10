Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

Bakanlığın muayene ve analiz raporuna göre Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığı kesinleşti. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın aylar önce çekilen ve iyi köftenin tarifini verdiği videosu kısa sürede viral oldu.

"BELİRLİ ORANDA KUZU ETİ KOYUYORUZ"

"İyi köftenin sırrı içindeki malzemenin abartılı şekilde olmaması" diyerek söze başlayan Akkaş, "Kar düşünerek çok fazla baharat, çok fazla katkı koyarsan bu iyi köfte olmanın dışına çıkar. Bizim 25yıldır değişmeyen bir reçetemiz var. Ekmek, tuz, pul, biber, soğan... Biz belirli oranda da kuzu eti koyuyoruz" ifadelerine yer vermişti.