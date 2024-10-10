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Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu numunelerinde domuz etine rastlanan Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, aylar önce verdiği bir röportajda "İyi köftenin sırrı içindeki malzemenin abartılı şekilde olmaması" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın muayene ve analiz raporuna göre Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığı kesinleşti. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın aylar önce çekilen ve iyi köftenin tarifini verdiği videosu kısa sürede viral oldu.

"BELİRLİ ORANDA KUZU ETİ KOYUYORUZ"

"İyi köftenin sırrı içindeki malzemenin abartılı şekilde olmaması" diyerek söze başlayan Akkaş, "Kar düşünerek çok fazla baharat, çok fazla katkı koyarsan bu iyi köfte olmanın dışına çıkar. Bizim 25yıldır değişmeyen bir reçetemiz var. Ekmek, tuz, pul, biber, soğan... Biz belirli oranda da kuzu eti koyuyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (4)

Muhharrem Kalın:

Belirli oranda da domuz eti...

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dehide:

Kuzu bulamayınca aynı etkiyi veren domuz kullanmış belki geçici süreliğine kullanmıştır tedarik sıkıntısı olmuştur

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MUSTAFA ALİ_5635:

KENDİSİ DE BUNDAN YİYİYOR OLMALI.GÖRÜNÜŞÜ ONU GÖSTERİYOR.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Domuz eti karışmış olan köftelerin hepsini sahibine ve hazırlayanlara yedirecekler. Kemal Sunal'ın "Deli Deli Küpeli" filmini izleyenler suçluya nasıl muamele edildiğini iyi bilir.

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