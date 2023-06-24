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Kocaeli'de Engelliler Sakal-ı Şerif'i Ziyaret Etti

Kocaeli'de Engelliler Sakal-ı Şerif'i Ziyaret Etti

Yaşam Haberleri

Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, engellilere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Yeşil Camisi'nde engelli bireylerin ziyaretine açıldı.

Ziyarette, cam fanus içerisinde korunan Sakal-ı Şerif'i gören özel gereksinimli bireyler ve yakınları, duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonra özel bireyler, hoca eşliğinde ilahiler okudu.

Ziyarete, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, sivil toplum kuruluşu ile engelli dernekleri temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Yaşam

Kurban Bayramı Kocaeli Yaşam Haberler

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