Kocaeli'de Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Paşa Suyu Mesire alanındaki dereye giren 16 yaşındaki Arda Gürkan boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde mesire alanındaki dereye giren Arda Gürkan (16) boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde bulunan Paşa Suyu Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanı içerisindeki dereye giren Arda Gürkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri Gürkan'ın bedenini sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak mesire alanına çıkartılan Gürkan'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Şehir Hastanesi Morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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