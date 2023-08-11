Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alevi ve Bektaşi Dernekleriyle Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla "17. Sevgide Buluşalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu'da hem Hazreti Peygamber'e hem de ehlibeytine müthiş bir sevgi ve muhabbet olduğunu söyledi.

Anadolu'da, 85 milyon vatan evladının kardeş olduğu bir düzen tesis etmeye hep beraber gayret ettiklerini dile getiren Yavuz, şunları dile getirdi:

"Her ne kadar aramıza nifak tohumları sokulmak istense de ya da dışarıdan istihbarat örgütlerinin birtakım çabaları ve gayretleri olsa da hiçbir zaman başarılı olamayacak girişimler olarak kalacaklardır. Biz Anadolu'da her daim sevgiyi hakim kılmaya, kardeşliği yaşatmaya ve sadece bizim gibi düşünenlere değil bizim gibi inanmayanlara da bizim gibi düşünmeyenlere de gölge olabilecek, onlara büyük ölçüde hamilik de yapabilecek bir anlayış ve medeniyetin mensuplarıyız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bir iyilerin, hakkın yolu olduğunu bir de kötülerin, batılın yolunun bulunduğunu dile getirerek, "Bizim ayrımımız ona göre oluyor. Önemli olan nerede olduğunuz. Nerede birlik var? İnsanlıkta birlik var. ve biz o medeniyeti bu topraklarda defalarca gösterdik. Kötü örnekler var mı? Var. Kötü örneğin sebebi inanç mı? Değil. Aslında inananlar zulmetmiyor. Zulmedenler inanmayanlar, zalimler. Onun için iyi insanların birbirine sahip çıkması, sımsıkı sarılması... Bir duvarın tuğlaları gibi olması, bir vücudun uzuvları gibi olması gerekiyor." diye konuştu.

Büyükakın, Gebze ilçesine yakışan bir cemevini de inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin de Büyükşehir Belediyesinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sercan Direk, Nilüfer Sarıtaş, Mustafa Eke, Müslüm Eke ve Volkan Yılmazer konser verdi.