Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Düğün için hazırladığı kombini annesine gösteren genç kadın, sert tepkiyle karşılaştı. Annenin "Manyak mısın, gerizekalı mısın sen?" sözleri sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar aile içi iletişimi eleştiren yorumlar yaptı.

Bir kadın, düğünde giymeyi düşündüğü kombini annesine gösterdiği anları sosyal medyada paylaştı. Ancak annenin tepkisi, izleyenleri şaşırttı. Kıyafeti beğenmeyen anne, "Bunu nasıl giyeceksin? Manyak mısın, gerizekalı mısın sen? O nasıl bir model" diyerek kızının bu kombini giymesine karşı çıktı.

"KORKUNÇ MAALESEF"

Video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Ailelerin ben doğurdum diye her şeye karışma sorunsalı", "Bugün de bizi böyle bir annenin eline düşürmeyen Allah'a şükrettik", "İzlerken bünyeye inanılmaz bir darlanma çöktü", "Küfürler havada uçuşuyor aileye bak" ve "Korkunç maalesef" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıali tartan:

Sırf sosyal medya için kendilerini rezil ettikleri ayrı birde anne babalarını alet ediyor edepsizler

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumsuz:

Aile içiniz, aile içinde kalsın millete ne!

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

anne haklı

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

hangi taraf sıkıntılı bilemem ama biri bunu sosyal medyaya attıysa anamı femonen kızmı karar milletin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
