Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Bir kadın, düğünde giymeyi düşündüğü kombini annesine gösterdiği anları sosyal medyada paylaştı. Ancak annenin tepkisi, izleyenleri şaşırttı. Kıyafeti beğenmeyen anne, "Bunu nasıl giyeceksin? Manyak mısın, gerizekalı mısın sen? O nasıl bir model" diyerek kızının bu kombini giymesine karşı çıktı.

"KORKUNÇ MAALESEF"

Video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Ailelerin ben doğurdum diye her şeye karışma sorunsalı", "Bugün de bizi böyle bir annenin eline düşürmeyen Allah'a şükrettik", "İzlerken bünyeye inanılmaz bir darlanma çöktü", "Küfürler havada uçuşuyor aileye bak" ve "Korkunç maalesef" şeklinde yorumlarda bulundu.