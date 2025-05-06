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Kızıltepe'de Bitkin Halde Bulunan Ebabil Kuşu Kurtarıldı

Kızıltepe'de Bitkin Halde Bulunan Ebabil Kuşu Kurtarıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hasan Çevik, yerde bitkin halde bulduğu ebabil kuşuna yem ve su vererek onu sağlığına kavuşturdu. Uçmaya hazır olduğunda kuşu doğaya salacağını belirtti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Hasan çevik, yerde hareketsiz ve bitkin halde ebabil kuşu buldu. Kuşa yem ve su veren Çevik, uçmaya hazır olduğunda doğaya salacağını söyledi.

Kızıltepe ilçesinde Hasan Çevik, sabah saatlerinde işyerine giderken, ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kuş gördü. Bitkin halde olan kuşu alıp işyerine götüren Çevik, internet üzerinden yaptığı araştırmada, kuşun ebabil kuşu olduğunu fark etti. Kuşa su ve yiyecek veren Çevik, kendine gelmeye başladığını ve uçmaya hazır olduğunda doğaya salacağını söyledi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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