Kızılırmak Nehri'nde 1 Metrelik Yayın Balığı Kıyıya Çıkarıldı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Ahmet Şen, Kızılırmak Nehri'nde arkadaşının oltasına takılan 1 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığındaki yayın balığını suya atlayıp kıyıya çıkardı.

Osmancık ilçesinde emekli polis memuru Mahmut Amasyalı ve arkadaşı Ahmet Şen, balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne gitti. Amasyalı'nın nehre attığı oltasına bir süre sonra yayın balığı takıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığındaki balığı çıkaramayacağını anlayan Amasyalı arkadaşı Ahmet Şen'den yardım istedi. Şen, üzerindeki giysileri çıkarıp vatandaşların şaşkın bakışları arasında köprüden ırmağa atlayarak balığı kıyıya çıkardı.