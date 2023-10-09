Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dere ıslah çalışmalarında kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı, iş makinesi kepçesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Kızılcahamam'da Dere İşinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki dere ıslah çalışmalarında kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı (42), iş makinesi kepçesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Kirmir Çayı Dere Islahı Projesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı, iş makinasının kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşcı, kurtarılamadı. Taşçı'nın cenazesi, öğle vakti Kızılcaören Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. İş makinesi operatörü Yusuf D. de gözaltına alındı.