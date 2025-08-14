Kızılay, Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet ve İklim Değişikliği Eğitimi Verdi

TÜRK Kızılay İskenderun Şubesi, Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere afet ve iklim değişikliği eğitimi verdi.

İskenderun Türk Kızılay Şubesi, Güzelçay Mahallesi'ndeki Akçay Yeni Cami Hafızlık ve Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere afet ve iklim değişikliği eğitimi verdi. Etkinlik kapsamında kurs öğrencilerine afet bilinci ve iklim değişikliği konularında bilgilendirme yapıldı. Programda konuşan Akçay Yeni Cami İmamı Nuri Çetrece, "Kızılay'ın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın afet ve deprem konularında bilinçlenmesini istiyoruz. Bu konuda sizlerin yardımına başvurduk, yardımlarınız ve getirdiğiniz hediyeler için teşekkür ediyoruz" dedi. İskenderun Türk Kızılay Şube Müdürü Seden İlhan ise öğrencilere yaptığı bilgilendirmede, "Bugün sizlere afetle ilgili kısa bir video izlettireceğim. Ardından hediyelerimizi dağıtacağız. Burada hep birlikte hem eğleneceğiz hem de afet eğitimi almış olacağız" ifadelerini kullandı. Eğitim sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.