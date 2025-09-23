Kızıl Geyik Kahvehaneye Geldi

BURDUR'daki Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri köy kahvehanesine geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, sabah saatlerinde Salda Gölü kenarındaki Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Tuncer Söker'e ait kahvehaneye geldi. Bir süre kahvehanede duran geyik daha sonra bölgeden uzaklaştı. Köy halkı kızıl geyiği sevip, fotoğraf çektirdi.