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Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu

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Eğlenmek için ittikleri bir mekanda kocasıyla dansözün yakınlaşmasından rahatsız olan bir kadının verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı gittikleri eğlence mekanında kocasını dansözden kıskanan bir kadın...

Kocası ile dansözün yakınlaşmasından rahatsız olan kadın, duruma müdahale ederek dansözü uyarmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan dansözün, kocasına ilgisinden rahatsız olan kadın, ikisinin arasına girerek göz temasını engellemeye çalıştı. Bununla da yetinmeyen kadın, çareyi kocasını oturduğu yerden kaldırarak mekandan çıkarmakta buldu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (7)

Baba Yabgu:

Sosyal medya kullanmıyorum böylesalak şeyler görmiyim diye haber sitesinde karşıma çıkıyor bunun haber değeri nedir

32
1
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Sefa:

senin değerin kadar..,

yanıt1
yanıt22
hüseyin akgül:

madem engel olacaktın neden götürdün dansözlü mekana

28
0
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?í???:

numara yapmışlar sizde bize gerçekmiş gibi anlatıyorsunuz. Kızın son saniyedeki yüz ifadesine bakarsanız anlarsınız kurgu olduğunu. Haberi videoyu izlemeden mi yaptınız ? Muhtemelen öyle

27
1
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Savaş Yıldız:

adamı bi sal ya hahaha

4
2
yanıtYanıtla
Erdal_19:

bu haber ney la tiktok mu bura

5
0
yanıtYanıtla
Perwer:

Kurgu

0
0
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