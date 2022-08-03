Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji şakır şakır gelecek sağanağın tarihini verdi - Haberler

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Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji şakır şakır gelecek sağanağın tarihini verdi

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasının ardından bu sefer de sağanak yağış geliyor. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün ve özellikle cuma sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara şemsiyelerini yanına almaları ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Ülkemizde sıcak havalardan bunaltan vatandaşları biraz da olsa sevindiren bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre başta İstanbul ve çevresi olmak üzere, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün, yarın ve cuma sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji gürül gürül gelecek sağanağın tarihini verdi

Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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