Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Hayatını Kaybetti
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Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Akın Güneş (53), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güneş için Kırşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Akın Güneş (53), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Güneş için Kırşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Törene Güneş'in ailesi ve yakınları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır ve mesai arkadaşları katıldı.
Güneş'in cenazesi, törenin ardından Kaman ilçesine bağlı Kargın Yenice köyünde toprağa verildi.
Kaynak: AA / Yaşam