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Kırklareli'nde Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Kırklareli'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlar namaz kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Programda dua edildi ve tesbihat yapıldı. İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlik her pazar düzenlenmeye devam ediyor.