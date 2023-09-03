Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

Değirmencik köyünde hasat edilmiş buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ağaçlarda zarar gördü.