Kırılan çınar ağacının dalları park halindeki araçlara zarar verdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki fırtına ve yağmur sonrasında Arifağa Camisi'nin bahçesindeki çınar ağacının kırılan dalları, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Ağaç dalları kesilerek güvenlik önlemi alındı ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.