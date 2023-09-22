Kırıkkale'de Okul Bahçesinde Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kırıkkale'de Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu'nun bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Demir korkuluklara sıkışan kedi kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de okulun bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu'nun bahçe duvarındaki demir korkuluğa sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için bir süre çaba sarf etti. Yapılan müdahale ile kedi, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi serbest bırakıldı.