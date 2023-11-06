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Kırıkkale'de Kuyuya Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği merdiven yardımıyla çıkardı ve annesinin yanına bıraktı.