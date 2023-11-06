Kırıkkale'de Kuyuya Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği merdiven yardımıyla çıkardı ve annesinin yanına bıraktı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'nde kullanılmayan su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden çocuklar, orada bulunan avukat Abdullah Peköz'den yardım istedi.
Peköz'ün ihbarı üzerine bölgeye gelen Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan köpek yavrusu, annesinin yanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam