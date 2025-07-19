Kırıkhan'da Depremzededen Yavru Köpek Kurtarma Kahramanlığı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın içine girerek mahsur kalan yavru köpeği kurtaran hayvansever İbrahim Göçer'in cesareti, cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde hayvansever İbrahim Göçer (33), ağır hasarlı binaya girip mahsur kalan yavru köpeği kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ağır hasarlı 5 katlı binada bir yavru köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Köpeği fark eden kişilerin haber verdiği hayvansever İbrahim Göçer, binaya gelip içeri girdi. Göçer, kısa sürede ulaştığı yavru köpeği bulunduğu yerden alıp güvenli bir noktaya taşıdı. Yavru köpeği kucağına alıp binadan çıkan Göçer'in o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi

Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı

Milyonlar seçti, en güzel kadın unvanı Türk oyuncunun oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.