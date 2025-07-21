Kına gecesine damga vuran olay! Damat neye uğradığını şaşırdı
Kına gecesinde eşini nedimeden kıskanan gelin, kınayı damadın eline kendi yaktı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Çalışan da bayılıyordu kocana kına yakmaya" gibi yorumlar yapıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir kına gecesi videosu kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, kına yakma ritüeli sırasında damada kına yakmak isteyen nedimeye gelin müdahale ediyor. Eşini kıskandığı anlaşılan gelin, kınayı nedimeye bırakmak yerine damadın eline kendi elleriyle yakıyor.
"ÇALIŞAN DA BAYILIYOR KOCANA"
O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Videoya yapılan yorumlar da dikkat çekti. Özellikle "Çalışan da bayılıyordu kocana kına yakmaya" yorumu, binlerce beğeni aldı.